Летом украинцам нужно уплатить налог на недвижимость

Базой налогообложения является общая площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, или ее частей, пишут «Факты».

Отметим, для граждан при уплате налога на недвижимость существует определенная налоговая льгота в зависимости от площади объекта налогообложения.

В частности, база налогообложения объекта жилой недвижимости уменьшается:

для квартиры либо квартир, независимо от их количества, — на 60 кв. метров;

для жилого дома либо домов, независимо от их количества, — на 120 кв. метров;

для разных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их частей (в случае одновременного пребывания в собственности плательщика налога квартиры либо нескольких/квартир и жилого дома либо нескольких домов, в том числе их частей), — 180 кв. метров.

Таким образом, платить налог нужно за каждый квадратный метр квартиры свыше льготных 60 кв. метров. То есть, если площадь жилища, к примеру 50 кв. м., то платить за него не нужно.

Напомним, коммуналка в Украине подорожает, тарифы вырастут на 40%: за что придется платить больше.

Как сообщала Politeka, новое подорожание ударит по украинцам, что взлетит в цене больше всего: к чему готовиться осенью.

Также Politeka писала про туристический сбор в Украине: в налоговой объяснили, кто обязан платить и что нужно знать.