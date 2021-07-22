Летом украинцам нужно уплатить налог на недвижимость
Базой налогообложения является общая площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, или ее частей, пишут «Факты».
Отметим, для граждан при уплате налога на недвижимость существует определенная налоговая льгота в зависимости от площади объекта налогообложения.
В частности, база налогообложения объекта жилой недвижимости уменьшается:
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для квартиры либо квартир, независимо от их количества, — на 60 кв. метров;
для жилого дома либо домов, независимо от их количества, — на 120 кв. метров;
для разных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их частей (в случае одновременного пребывания в собственности плательщика налога квартиры либо нескольких/квартир и жилого дома либо нескольких домов, в том числе их частей), — 180 кв. метров.
Таким образом, платить налог нужно за каждый квадратный метр квартиры свыше льготных 60 кв. метров. То есть, если площадь жилища, к примеру 50 кв. м., то платить за него не нужно.
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