В Днепре спасают защитника, которого друг вытащил из ада ценой своей жизни.

Об этом сообщил директор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Он рассказал, что когда Петра привезли, его лицо было полностью залито кровью, он был почти без сознания и не мог говорить.

"Жены, дочери и мамочки здесь проливают реки слез и все ради Победы… В реанимации Мечникова плачут даже стены", – написал Рыженко

Шли день за днем, месяц за месяцем героического выживания после страшного ранения.

Огромный обломок снаряда рассек лицо воина, сломав челюсть, вышел через шею. Ценой своей жизни друг вытащил из-под обстрела, но сам погиб.

В считанные часы медики скорой госпитализировали Петра в больницу Мечникова. Ему перелили литры утраченной крови.

"Мама и сестра крепко держали за руки Петра, а он писал им, что их любит", - пишет Рыженко.

Сейчас состояние бойца стабилизировалось, есть может только с помощью зонда, но настроение бодрое.

Дома у Петра двое детей по 18 лет, двойняшки: девочка и мальчик, которые с нетерпением ждут отца.

"Тяжелая жизнь, труд шахтерам закалила. Не жалуется, только глаза выдают радость сегодняшней встрече. Врачи довольны, после возмещения утраченной крови проведут несколько операций, и жизнь наладится. Мама радуется и благодарит Бога и врачей за сына. Еще одна украинская жизнь спасена в больнице" Мечникова",– написал Сергей Рыженко.

Украинцы пишут в комментариях слова благодарности:

"Какое это счастье подарить человеку снова жизнь… Доземный поклон Вам, Ангелы в белых халатах! Искреннее благодарение и уважение нашим врачам",

"Не устаем благодарить вас, врачи и медперсонал Мечникова! Вы нашей Украине посланы Богом!",

"Выздоровление воину! Очень жаль друга, который ценой жизни спас парня",

"Низкий поклон защитнику и огромная благодарность маме, вырастившей настоящего мужчину!",

"Спасибо, что спасаете защитников. Это тоже подвиг – вырывать их из лап смерти!".

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