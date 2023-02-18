Об этом сообщил директор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Он рассказал, что когда Петра привезли, его лицо было полностью залито кровью, он был почти без сознания и не мог говорить.

"Жены, дочери и мамочки здесь проливают реки слез и все ради Победы… В реанимации Мечникова плачут даже стены", – написал Рыженко

Шли день за днем, месяц за месяцем героического выживания после страшного ранения.

Днепр, больница, реанимация, врачи

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Огромный обломок снаряда рассек лицо воина, сломав челюсть, вышел через шею. Ценой своей жизни друг вытащил из-под обстрела, но сам погиб.

В считанные часы медики скорой госпитализировали Петра в больницу Мечникова. Ему перелили литры утраченной крови.

"Мама и сестра крепко держали за руки Петра, а он писал им, что их любит", - пишет Рыженко.

Сейчас состояние бойца стабилизировалось, есть может только с помощью зонда, но настроение бодрое.

Дома у Петра двое детей по 18 лет, двойняшки: девочка и мальчик, которые с нетерпением ждут отца.

"Тяжелая жизнь, труд шахтерам закалила. Не жалуется, только глаза выдают радость сегодняшней встрече. Врачи довольны, после возмещения утраченной крови проведут несколько операций, и жизнь наладится. Мама радуется и благодарит Бога и врачей за сына. Еще одна украинская жизнь спасена в больнице" Мечникова",– написал Сергей Рыженко.

Украинцы пишут в комментариях слова благодарности:

"Какое это счастье подарить человеку снова жизнь… Доземный поклон Вам, Ангелы в белых халатах! Искреннее благодарение и уважение нашим врачам",

"Не устаем благодарить вас, врачи и медперсонал Мечникова! Вы нашей Украине посланы Богом!",

"Выздоровление воину! Очень жаль друга, который ценой жизни спас парня",

"Низкий поклон защитнику и огромная благодарность маме, вырастившей настоящего мужчину!",

"Спасибо, что спасаете защитников. Это тоже подвиг – вырывать их из лап смерти!".

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