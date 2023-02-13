Как пишет Politeka.net, Андрей Шидей 22-летний молодой человек 2001 года рождения, который в апреле 2021 года пошел на службу по контракту. Боец после полномасштабного вторжения встал на защиту Украины, будучи снайпером. 9 февраля 2023 года молодой парень погиб в боях за Кременную. Об этом сообщает Червоногригоревская поселковая территориальная община в Фейсбук.
"Верный Военной Присяге, в бою за нашу Родину, проявив мужество и стойкость погиб в результате огнестрельного обломочного ранения несовместимого с жизнью в Кременной Луганской области. Выражаем глубокие соболезнования и разделяем боль потери вместе с семьей погибшего защитника. Светлая, неугасимая память тебе, герою, низкий поклон и вечная слава!", - отметили в публикации.
Украинцы выразили свои соболезнования в комментариях под публикацией:
"Такой ребёнок...еще бы жить и жить....Царство небесное!!!!Горе какое для родителей....Сочувствуем....";
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Скандал гремит в Минздраве: в чем оказался замешан экс-замминистра
Взрыв прогремел в жилом доме в Днепре: появились фото и трагические подробности
Держалась ради сына: освобожденная из плена украинка наконец-то увидела ребенка, трогательная история встречи
"Прощай, королева": ушла из жизни знаменитая актриса-красавица, без мамы остались трое детей
"Светлая память тебе Андрюша. Будем всегда помнить тебя";
"Сердце разрывается от боли, гибнут такие молодые парни";
"Вечная память Герою Украины царство небесное;
"Царство небесное и вечная память, тебе герою! Низкий поклон и сострадание семье!".
[embed]https://www.facebook.com/groups/chervonsel/posts/1260818797837128/?__cft__
Напомним, дочь будет видеть отца только на фото: на Днепропетровщине попрощались с молодым героем
А еще Politeka сообщала, что врачи сделали все возможное: у защитника из Днепропетровщины остановилось сердце в больнице
Также Politeka писала, что герой из Днепропетровщины отдал жизнь за Украину