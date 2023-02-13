22-летний Андрей Шидей из Днепропетровской области погиб в бою за независимость Украины.

Как пишет Politeka.net, Андрей Шидей 22-летний молодой человек 2001 года рождения, который в апреле 2021 года пошел на службу по контракту. Боец после полномасштабного вторжения встал на защиту Украины, будучи снайпером. 9 февраля 2023 года молодой парень погиб в боях за Кременную. Об этом сообщает Червоногригоревская поселковая территориальная община в Фейсбук.

"Верный Военной Присяге, в бою за нашу Родину, проявив мужество и стойкость погиб в результате огнестрельного обломочного ранения несовместимого с жизнью в Кременной Луганской области. Выражаем глубокие соболезнования и разделяем боль потери вместе с семьей погибшего защитника. Светлая, неугасимая память тебе, герою, низкий поклон и вечная слава!", - отметили в публикации.

Украинцы выразили свои соболезнования в комментариях под публикацией:

"Такой ребёнок...еще бы жить и жить....Царство небесное!!!!Горе какое для родителей....Сочувствуем....";

"Светлая память тебе Андрюша. Будем всегда помнить тебя";

"Сердце разрывается от боли, гибнут такие молодые парни";

"Вечная память Герою Украины царство небесное;

"Царство небесное и вечная память, тебе герою! Низкий поклон и сострадание семье!".

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