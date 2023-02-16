Молодой герой из Днепропетровщины Юрий Якименко умер в боях за Украину.

Как пишет Politeka.net, на Днепропетровщине попрощались с еще одним героем - Юрием Якименко. Об этом сообщил городской паблик Никополя в телеграм.

"10 февраля 2023 года защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства от российских кафиров, проявив стойкость и мужество, героически погиб наш земляк солдат 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Якименко Юрий Викторович 20.09.1988", - отмечено в публикации.

Также заявлено, что прощались с героем сегодня, 16 февраля. О трагедии рассказала и один из членов семьи погибшего.

"К сожалению, в нашей семье произошло горе. Погиб родной брат моего отчима Якименко Юрий Викторович.

Настоящий герой положил жизнь за нашу свободу в достаточно горячем направлении. Вечная память нашему защитнику.

Мать погибшего нуждается в помощи. Если есть желание и возможность поддержать, будем очень благодарны", - написала женщина в Фейсбук.

Украинцы в комментариях присоединились к скорби:

"Юра Ты был настоящим и очень близким для меня другом! Светлая память тебе Друг! Теперь тебя всегда не будет хватать в моей жизни! Слава героям!";

"Юра, к сожалению, мы работали вместе не один год, ты был хорошим товарищем, надежным. Будем помнить тебя, спи спокойно, храни нас с неба. Спасибо тебе, Юра".

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