Ольге Кореновский тяжело возвращаться во двор дома, где они с мужем прожили счастливые девять лет.

Напомним, 14 января в результате ракетного удара по жилому дому в Днепре погиб украинский тренер по боксу Михаил Кореновский. У него осталась жена и две дочери.

В тот страшный день Ольга с детьми пошла на прогулку, а мужчина сказал, что догонит их потом.

"Ждала его звонка, как обычно он позвонит и скажет: «Ольчик, ну что, где вы там? Я сейчас к вам приду». Я ждала, до последнего надеялась, что он выйдет к нам», – цитирует Ольгу "Суспільне".

О том, что папа погиб детям, рассказала, но не сразу.

Старшая дочь, по словам Ольги, уже, конечно, все понимает.

«Младший ребенок встретил девочку из садика, подружку свою, и она говорит ему: "А ты знаешь, что в твой дом попала ракета, и твой папа умер?" И она приходит ко мне: "Мам, скажи, это правда? Он не придет ко мне на день рождения, я его больше не увижу?" Я говорю: "Да", - рассказала Ольга Кореновская.

Напомним, тело Михаила Кореновского обнаружили на второй день после трагедии. Жена узнала его украшения — серебряную цепь с подвесками, в частности золотую боксерскую перчатку.

Также сообщалось, что под завалами дома обнаружили тела супругов – девушка была беременна.

Кроме того, Politeka.net писала, что художник предсказал ужасную трагедию в Днепре.