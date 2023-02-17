Как пишет Politeka.net, Артем Журавлев - украинский защитник из Днепропетровщины, который погиб в боях за Украину. Об этом сообщила подруга героя Ольга Канжова в своем Инстаграм.

"Артем Журавлев. У меня лучшие воспоминания детства с тобой. Мой Перевал. Моя 5 школа. Наша Интернациональная. От песочницы до Танчиков, Квадрата до лодки и самой вкусной Тарани! Артём! Тёма. Ты всегда только улыбался! Ты лучший сын друзей моей семьи! Я не верю. Во все дни боли и потерь в нашей семье ты был рядом. Деятельный и смелый. Мы прятали вместе моего папу, бабушку. Я не верю! Твоя судьба должна быть другой! Каждого нашего Героя – должна быть другой! С детьми и седыми волосами в старости на Рыбалке! Держись семья. Кончайся Проклятая Черная Война! Хватит забирать лучших мужчин мира!", - написала подруга погибшего.

Украинцы присоединились к соболезнованиям в комментариях:

"Мы также дружили в детстве , его улыбка была такой искренней…. Боль, шок… нет слов. Боже останови войну пожалуйста";

"Царство небесное. Искренние соболезнование родным";

"Царство небесное нашему Герою, а родителям сочувствия";

"Росли у меня на глазах эти ребята, учились вместе с моим племянником... Самый положительный и справедливый человек в мире! Светлая тебе память! Боль разрывает сердце".

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