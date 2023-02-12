Как пишет Politeka.net, исполком Ингулецкого района Кривого Рога сообщило трагическую новость. Уроженец города Виталий Малишевский скончался в больнице после полученных травм на передовой. Отмечается, что у молодого парня остановилось сердце. Об этом сообщает пресс-служба исполкома в Фейсбук.
"К величайшему сожалению Ингулецкий район снова несет потери. 5 февраля от полученных ранений погиб Виталий Малышевский. Молодой парень был старшим солдатом, умершим в больнице Львова от травм, полученных во время выполнения боевого задания. Со скорбью мы объявляем эту новость. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Виталий – настоящий герой, положивший свою жизнь за свободу украинского народа. Уверены, что его смерть не будет напрасной. Все виновные обязательно понесут наказание перед судом и Богом!", - написано было в публикации.
Украинцы выразили соболезнования герою в комментариях:
"Вечная память Герою Украины. Царство небесное";
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"Светлая, вечная память Герою. Искренние соболезнования родным и близким";
"Царство Небесное и вечная память нашему Герою! Покои с миром... низкий поклон и вечное уважение! Соболезнования родным...".
Напомним, на Днепропетровщине попрощались с молодым героем
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