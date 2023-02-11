Как пишет Politeka.net, мэр Каменского Андрей Белоусов рассказал об еще одной утрате для города. Как оказалось, погиб в боях за Украину Тарас Фандий. Об этом глава города сообщил в своем тг-канале.

Белоусов отметил, что украинский герой погиб 26 июля рядом с населенным пунктом Нескучное, которое находится в Донецкой области. Мэр высловил свои соболезнования от всей общины города Каменское.

"Тарас Фандий родился 31 марта 1988 в Днепродзержинске. В 2010 году окончил ДГТУ. На протяжении 2010-2013 годов работал мастером в ООО «Оселя», с 2013 года – мастером строительных и монтажных работ в городской дорожной службе. 26 февраля призван по мобилизации и участвовал в боевых действиях, направленных на обеспечение мер по национальной безопасности, обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации. У него остались жена, дочь, родители и брат. Доземный поклон воину-защитнику!", - написал мэр.

Белоусов отметил, что попрощаться с героем можно 12 февраля в 12:15 по адресу улица Солнечная, 12. Панахида запланирована уже на 13:00 в каплице по адресу проспект Василия Стуса, 1а. А похороны пройдут на городском кладбище в 14:00.

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