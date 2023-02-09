На Днепропетровщине провели в последний путь героя, который погиб в боях возле Кременной в Луганской области.

Как пишет Politeka.net, 5 февраля во время исполнения боевого задания погиб украинский герой Виталий Вакаренко 95-го года рождения. В декабре прошлого года молодой отец был призван в ВСУ. Виталий служил на должности стрелка в 95-й бригаде 3 батальона 2 роты. Об этом сообщает пресс-служба Каменской районной государственной администрации.

"Выражаю самые искренние слова соболезнования родным и близким по поводу непоправимой потери.

Низкий поклон нашему воину-защитнику! Вечная память Герою!", - отметили в администрации.

Отмечено, что молодого отца провели в последний путь сегодня, 9 февраля, в 12:00. Прощание прошло в храме на территории села Божедаровка Каменского района. Похоронили бойца на местном кладбище.

А ранее мы сообщали, что 116 бойцов вернулись в Украину из плена. Среди них был воин ТРО Иван Пивень. Как оказалось, после возвращения его ждала радость - дома родился внук у сына, который также защищает Украину. Жена Ивана при этом отметила, что муж находится пока что на лечении

"Говорит, что не ранен, чувствует себя нормально. Не хочет волновать…", - заявила супруга освобожденного защитника.

Напомним, "бедная" депутатка с Днепропетровщины купила дорогущий салон красоты

Также Politeka сообщала, что сильный снегопад накрыл Днепр и область, кадры: жителям сделали предупреждение

Также Politeka писала, что горе-мать отправила на тот свет 1-летнюю девочку в Кривом Роге: ей грозит до 5 лет лишения свободы



