Начало февраля принесло на Днепропетровщину снег. Трассы области чистят и посыпают 115 единиц техники. Уже прошли более 3 тыс. км автодорог.

Об этом сообщили в областной военной администрации.

«Дорожники еще с ночи работают, чтобы трассы области были проездными. Они посыпают и чистят дороги. Междугороднее транспортное сообщение – по привычным графикам. Впрочем, призываю водителей быть максимально осторожными за рулем», – отметил заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Днепропетровской ОВ Владимир Верхотурцев.

На трассах государственного значения – около 100 единиц техники. Еще два десятка работают на местных путях.

Синоптики предупреждают о вероятности небольшого снега и в последующие два дня. Возможен гололед. 2 и 3 февраля ночью будет от 1 до 6 градусов мороза, днем ​​– до 5 тепла.

Ранее Долгинцевский районный суд Кривого Рога признал женщину виновной в возникновении тяжелых осложнений, повлекших смерть ребенка.

Напомним, трагическое ДТП с скорым всколыхнуло Кривой Рог, кадры с места: "пациентку спасти не удалось".

Также на Днепропетровщине ищут свидетелей несчастного случая: злоумышленник скрылся с места

Кроме того Politeka рассказывала об истории семьи из Днепра, потерявшей дом.