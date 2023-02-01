Начало февраля принесло на Днепропетровщину снег. Трассы области чистят и посыпают 115 единиц техники. Уже прошли более 3 тыс. км автодорог.
Об этом сообщили в областной военной администрации.
«Дорожники еще с ночи работают, чтобы трассы области были проездными. Они посыпают и чистят дороги. Междугороднее транспортное сообщение – по привычным графикам. Впрочем, призываю водителей быть максимально осторожными за рулем», – отметил заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Днепропетровской ОВ Владимир Верхотурцев.
На трассах государственного значения – около 100 единиц техники. Еще два десятка работают на местных путях.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Агент ФСБ мобилизовался в ВСУ: каких бед он успел наделать
Денежное обеспечение: с 1 февраля вступят в силу важные изменения, которые коснутся многих
"В наше время…": Зибров "занюхался" с Лесей Никитюк у всех на глазах, фото
"Прощай, королева": ушла из жизни знаменитая актриса-красавица, без мамы остались трое детей
Синоптики предупреждают о вероятности небольшого снега и в последующие два дня. Возможен гололед. 2 и 3 февраля ночью будет от 1 до 6 градусов мороза, днем – до 5 тепла.
Ранее Долгинцевский районный суд Кривого Рога признал женщину виновной в возникновении тяжелых осложнений, повлекших смерть ребенка.
Напомним, трагическое ДТП с скорым всколыхнуло Кривой Рог, кадры с места: "пациентку спасти не удалось".
Также на Днепропетровщине ищут свидетелей несчастного случая: злоумышленник скрылся с места
Кроме того Politeka рассказывала об истории семьи из Днепра, потерявшей дом.