Украинский герой Иван Пивень вернулся из плена на родную Днепропетровщину, где его ждала счастливая новость.

Как пишет Politeka.net, герой Иван Пивень был обменян 4 февраля, когда вернулись в домой 116 украинцев из плена. Среди освобожденных были 87 военнослужащих ВСУ, восемь бойцов ТРО, семь нацгвардейцев, шесть человек из Нацполиции, пять пограничников, а также двое из ВМС и один спасатель. Об этом сообщает региональное издание Днепропетровщины "Межівський меридіан".

Как оказалось, после возвращения Ивана домой на следующий день его ждала счастливая новость - его сын стал отцом, а он сам дедом. Отмечается что сын также находится на фронте, защищая Украину.

Жена Ивана Пивня при этом отмечает, что муж пока находится на реабилитации.

"Говорит, что не ранен, чувствует себя нормально. Не хочет волновать…", - заявила жена пленного в интервью.

Отмечается, что Иван оказался на фронте с первых дней полномасштабного вторжения. Герой сразу же вступил в ТРО и защищал Украину на линии соприкосновения с оккупантами. Уже в сентябре прошлого года Пивень попал в плен. Более пяти месяцев пришлось ждать героя с плена.

"Мы верили, молились. Каждый день", - рассказала супруга Ивана, не сдерживая слез.

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