Депутат Магдалиновского сельского совета Днепропетровской области с мужем в 2020 году приобрели салон «Центр здоровья и красоты» на незадекларированные средства.
Об этом сообщает НАПК.
Салон площадью 300 кв. м с земельным участком площадью 552 кв. м (стоимость земли - 138 тыс. гривен) стоил стоимостью 1,8 млн гривен. Однако депутатка и ее муж не имели каких-либо денежных активов.
В ежегодной декларации за 2021 год депутат не указала никаких доходов. Но указала в разделе «Объекты недвижимости» сведения о приобретении салона. В то же время «забыла» о земельном участке. Информация о покупке подтверждена извлечением из реестра прав на недвижимое имущество.
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Финансовой возможности использовать средства из законных источников для приобретения указанных активов в 2021 году у них также не было. Следовательно, разница между стоимостью приобретенных активов и возможными законными доходами без учета налогов и расходов на проживание составляет примерно 2 млн гривен.
Материалы проверки переданы в правоохранительные органы.
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