На 81 році життя у власному будинку в Лас-Вегасі помер відомий американський актор кіно та театру Вільям Лаккінг, смерть якого приховували 18 днів.

Як пише Politeka.net, американський актор та режисер Вільям Лаккінг народився 17 червня 1941 року в селищі Віксбург, що в штаті Мічиган. Світову славу Лаккінгу принесла роль Пайні Вінстон у фільмах "Сини анархії".

Загалом на рахунку актора не менше 170 фільмів, він зіграв у стрічках "Місія нездійсненна", "Секретні матеріали", "Лицар доріг", "Команда "А", "Коломбо", "Крутий Вокер", "Червоний Дракон" та багатьох інших.

Як пише видання "Metro", про смерть актора повідомила його дружина Мімі Люкінг аж за 18 днів. Жінка зазначила, що Вільям Лаккінг помер ще 18 жовтня, однак нічого не сказала про причини смерті актора.

"Спочивай з миром Вільям (Білл) Лакінг. Він був однією із зірок "Синів анархії" та багато інших фільмів/телешоу. Ми будемо сумувати. Моя підтримка, любов та співчуття вашим рідним та друзям. 😔💔🙏🏽🕊🎚", - написали у Twitter з приводу смерті актора.

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