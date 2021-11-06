Екс-нардеп і виконуючий обов'язки прем'єр-міністра України в 1993-1994 роках Юхим Звягільський помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Про це в суботу, 6 листопада, на своїй сторінці в Facebook написав екс-нардеп Ігор Мосійчук.

Четвер, 4 листопада повідомлялося, що Звягільського госпіталізували в одну зі столичних лікарень.

Політик є найстарішим депутатом, йому було 88 років.

Звягільський є єдиним депутатом, який входив до восьми скликань Верховної Ради України.

Коли його вперше обрали депутатом (тоді ще УРСР), він був директором донецької шахти імені Засядька.

На виборах 1990 і 1994 років Звягільський балотувався в Київському виборчому окрузі в Донецьку.

На виборах 1998 року, після введення змішаної виборчої системи, Звягільський став депутатом як самовисуванець. У 2002 році його знову обрали до парламенту в цьому окрузі, але вже від блоку «За Єдину Україну» як члена Партії регіонів.

У 2006 і 2007 роках Звягільський пройшов в Раду за списком Партії регіонів. На виборах 2012-го Звягільський знову балотувався від ПР по мажоритарці.

На Вибори 2014 року Звягільський знову пішов у депутати, але вже як самовисуванець у 45-му окрузі, частина якого була окупована проросійськими бойовиками. Зрештою, вибори там відбулися тільки на чотирьох дільницях, а Звягільський переміг, отримавши рекордно низьку кількість голосів — 1454.

Нагадаємо, за добу 5 листопада в Україні зафіксовано 25063 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби-19 (з них дітей-1541, медпрацівників-398);

Госпіталізовано - 5 057 осіб, летальних випадків – 793, видужало – 11 817 осіб.

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