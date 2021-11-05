К пожизненному заключению приговорили 28-летнюю женщину, которая отравила своих пятерых, из шести, детей, одному ребенку посчастливилось выжить только волею случая.

Жительница Германии Кристиана в прошлом году за завтраком напоила снотворным, а затем утопила в ванне своих годовалую Мелину, двухлетнюю Леони, трехлетнюю Софи, шестилетнего Тимо и восьмилетнего Луку.

Старшему сыну, Марселю, удалось выжить только благодаря тому, что он находился в школе. Хотя мать просила его прыгнуть с ней под поезд, когда он вернется, мальчик отказался, пишет Daily Mail. Тогда Кристиана отправила его на поезде к бабушке, а сама пыталась покончить с собой в Дюссельдорфе, но выжила и была арестована.

Известно, что Кристиана была замужем три раза, от последнего мужа она родила четверых детей. Незадолго до трагедии мужчина ушел из семьи, а позже опубликовал фото в Фейсбук с новой возлюбленной. Бывшая жена отправила ему сообщение, в котором говорилось, что он никогда больше не увидит своих детей.

Прокуроры в суде отмечали, что Кристиана играла роль идеальной матери и мечтала о здоровой семье, но уход супруга сильно потряс ее.

Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость горе-матери. В результате суд приговорил женщину к пожизненному заключению без возможности обжаловать приговор через 15 лет.

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