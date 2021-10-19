Американский актер Эрик Коуи, которого нашли мертвым, длительное время страдал от алкоголизма - он не смог справиться с этой зависимостью и умер.
Как сообщает The Sun, его тело нашли 3 сентября в квартире, которая находится в Бруклине (Нью-Йорк). Актер лежал лицом вниз на кровати. А причины смерти стали известны только сейчас.
По данным СМИ, накануне его разыскивала полиция, так как Коуи не появился на судебном заседании. Тогда суд рассматривал дело о вождении автомобиля в нетрезвом состоянии.
Судмедэксперт определил, что организм 52-летнего Коуи не выдержал постоянного алкоголизма и все произошло "естественным" образом.
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Актер обрел популярность после съемок в документальном сериале "Король тигров: Убийство, хаос и безумие".
В сериале Коуи озвучил немало разоблачающей информации о том, как работали зоопарки Джозефа Аллена Мальдонадо-Пассажа (настоящее имя Джо Экзотика). Кроме того, мужчина свидетельствовал против бывшего работодателя в суде.
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