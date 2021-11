Cкончался музыкант и один из основателей легендарной американской фанк-группы The Gap Band Ронни Уилсон - группа была хорошо известна популярными треками.

Вдова артиста Линда рассказала, что Ронни мирно отошел во сне в своем доме в Оклахоме после очередного инсульта. Детали сообщает портал TMZ.

Она уточнила, что любимый супруг "впал в полукому" и уже не смог оправиться. Линда держала его за руку, когда он делал свой последний вздох. Линда говорит, что Ронни Уилсон был гением в создании, продюсировании и игре на трубе, клавишных и пении с детства до семидесяти лет.

Уилсон вместе со своими братьями Чарли и Робертом Уилсоном сформировал группу The Gap Band в начале 1970-х годов в Талсе, штат Оклахома. Название было навеяно тремя улицами в их родном городе - Гринвуд, Арчер и Пайн - которые входили в район "Блэк Уолл-стрит".

Первый альбом выпустили в 1974-м. Деятельность коллектив прекратил в 2010-м. Группа Gap была популярна в 1980-х, и они наиболее известны своим хитом "You Dropped a Bomb on Me".

