В Бразилии в возрасте 77 лет умер пианист-виртуоз Нельсон Фрейре - легендарный пианист, чью музыку знали во всем мире, скончался мирно в кругу семьи.

Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщили в звукозаписывающей компании Decca Classics, которая выпускала альбомы музыканта.

"Мы все очень опечалены, узнав, что легендарный Нельсон Фрейре скончался в возрасте 77 лет. Он был уникально одаренным пианистом и музыкантом, одним из лучших переводчиков как на концертах, так и на записях. Его наследие включает множество ценных записей. Да упокоится он с миром", — говорится в сообщении компании.

Нельсон Фрейре — бразильский пианист. Первые произведения на фортепиано выучил еще в три года, а в возрасте пяти лет начал давать концерты. В 23 года Фрейре дебютировал в Лондоне, а затем — в Нью-Йорке с филармоническим оркестром.

Среди музыкального сообщества Нельсон Фрейре выделялся техникой исполнения произведений Фредерика Шопена, Роберта Шумана.

Он играл с Лондонским симфоническим оркестром, Берлинской и Венской филармониями, а также под руководством дирижеров Пьера Булеза, Лорина Маазеля, Курта Мазура и Андре Превена.

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