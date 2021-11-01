Тяжелая болезнь унесла жизнь знаменитой иранской актрисы, художницы и критика Иран Дарруди, которая была важной фигурой в культурной сфере своей страны.

Знаменитости не стало 29 октября. Как рассказали местные СМИ, 85-летняя Иран боролась с коронавирусом. Ее болезнь протекала очень тяжело: актриса боролась за свою жизнь целых три месяца. Однако, в конце концов усилия врачей оказались тщетны.

Дарруди родилась в семье кавказских торговцев. Она получила отличное образование: закончила высшую национальную школу изящных искусств и истории искусств в Луврской школе в Париже, училась в Королевской академии в Брюсселе и в частном колледже RCA в Нью-Йорке.

Изначально Иран прославилась благодаря своим картинам в стиле сюрреализма. Свою первую личную выставку она провела в Майами. У себя на родине художница писала статьи по истории изобразительного искусства, а также преподавала в Университете Тегерана.

В 1968 году Дарруди сняла свой первый документальный фильм.

В 1978 году Иран переехала в Париж. С тех пор она жила на две страны, постоянно перемещаясь между Ираном и Францией.

За свою жизнь Дарруди провела 64 персональные выставки и сняла 80 документальных фильмов для национального телеканала. Она активно снималась в кино и писала сценарии.

Напомним, болезнь забрала жизнь известной актрисы.

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