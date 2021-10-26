В Харькове вечером 26 октября произошло страшное смертельное ДТП, в результате которого автомобили буквально разорвало на части – в сети появились кадры трагедии.

Авария случилась на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской / проспекта Героев Сталинграда. Подробности сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Судя по видео с места событий, автомобиль Infiniti попытался пересечь перекресток на красный свет, не сбавляя огромной скорости. Машина ехала в сторону местного аэропорта. В этот момент перекресток на зеленый для себя сигнал светофора также пересекали несколько машин.

Автомобиль Chevrolet не стал пропускать нарушителя, в результате Infiniti влетел прямо в него. От сильного столкновения обе машины буквально разлетелись на части. Водитель Chevrolet погиб. Еще трое человек получили травмы и были госпитализированы.

На месте ЧП остались обломки машин и много осколков, работают спасатели и полиция. Движение по проспекту Гагарина было временно ограничено.

В свою очередь, очевидцы утверждают, что на скорой с места аварии увезли четверых человек, находившихся в Infiniti.

Официальная информация уточняется.

Напомним, подростки разбились в страшном ДТП, подробности.

Как сообщала Politeka, автобус с юными хоккеистами попал в ДТП, есть погибшие.

Также Politeka писала, что на украинской трассе пьяный водитель устроил аварию, кадры.