На 73-году жизни в Санк-Петербурге скончался известный российский режиссер, сценарист и заслуженный деятель искусств Александр Рогожкин, снявший многие легендарные фильмы.

Как пишет Politeka.net, 72-летний Александр Рогожкин родился 3 октября 1949 года в городе Санкт-Петербург, как сценарист дебютировал в 1980 году в ленте "И будем жить", однако популярность ему принесли работы над лентами "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки", "Особенности национальной охоты в зимний период", "Кукушка". Кроме этого Рогожкин был сценаристом "Особенностей национальной политики", работал над сериалами "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила".

В 2003 году легендарный режиссер удостоился премий "Ника" в номинациях "Лучшая режиссура" и "Лучший фильм", а также получил "Золотого орла" за "Лучшую режиссуру".

Смерть Рогожкина подтвердили 24 октября на киностудии "Ленфильм", передает "Фонтанка.ру".

Подруга Рогожкина и кинокритик Ольга Шервуд написала длинный пост в своем Facebook.

"Совершенно удивительный, гениальный, он был ужасно недооценен (как, впрочем, не только он из ленфильмовских лучших людей). Мы были дружны знакомы с 1974-го; в последние годы, к сожалению, прошли вовсе без него; Сейчас слов нет...", - написала Ольга.

О причинах смерти режиссера пока ничего не известно.

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