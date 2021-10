Соліст популярної в 1960-х роках американської рок-групи Jay and the Americans і музикант Джей Блек помер — за життя його називали володарем чарівного голосу.

Також він відомий тим, що виконав культову версію класичної пісні This Magic Moment. Про це повідомляється на сторінці групи в "Фейсбуці".

Музикант помер у віці 82 років, від ускладнень, викликаних пневмонією.

"Сьогодні ми сумуємо про смерть Девіда Блатта, відомого також як Джей Блек, і ми визнаємо великі успіхи, яких ми досягли з ним в якості партнера і в якості вокаліста. Ми пережили прекрасні і дуже складні часи, і як колишня дружина, ми так пишаємося прекрасними дітьми, яких народили. Ми завжди будемо пам'ятати його Голос", — йдеться в повідомленні.

Народився в Брукліні і спочатку називався Девідом Блаттом, Блек змінив своє ім'я після приєднання до групи. Альбоми групи включають "Come a Little Bit Closer" та "Sands of Time".

Серед 21 хіта групи були "Only In America", "Come A Little Bit Closer", "Cara Mia", "This Magic Moment" та "Walkin 'In The Rain". Шанувальники назвали Блека "Голосом" через його вражаючий вокальний діапазон.

