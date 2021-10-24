Не стало актриси, яка була першою красунею радянського кіно: "У неї був закоханий Жерар Депардьє"

Померла актриса театру і радянського кіно Тетяна Бестаєва, справжня королева краси 60-х, якій заздрили колеги і за якою бігали натовпи шанувальників.

Як повідомили місцеві ЗМІ, стан здоров'я 84-річної Бестаєвої в цьому році сильно погіршився, вона довго і важко хворіла, а навесні її екстрено госпіталізували і ампутували стопу.

"Пішла Тетяна Бестаєва, одна з перших красунь радянського кінематографа, дочка зірки німого кіно Володимира Бестаєва", - відзначили в театрі Моссовета, в якому служила актриса.

Тетяну Бестаєву обожнювали чоловіки. У різний час за актрисою бігали Андрій Миронов і Олександр Белявський. По вуха закоханий в зірку фільму "Тіні забутих предків" був француз Жерар Депардьє – тоді ще маловідомий актор.

Зовнішністю актриси захоплювалася її подруга Людмила Гурченко. У своїй книзі "Оплески" Людмила Марківна писала, що привабливість її приятельки "абсолютно особлива, біологічна і природна".

Першу популярність Тетяні, ще студентці ВДІКу, принесла роль в музичній картині "Матрос з Комети". Пізніше будуть такі кінороботи, як "Тіні забутих предків", "Сім старих і одна дівчина", "Слідство ведуть знавці" та інші.

Нагадаємо, що пішла з життя актриса Джанет Бордон.



Як повідомляла Politeka, американська співачка і актриса, виконавиця пісні Lady Marmalade-Сара Деш померла.

Також Politeka писала, що актор, комік і репер Рікарло Фленеган (Ricarlo Flanagan) раптово помер у віці 40 років.