Перестало биться сердце великой актрисы, заслуженной артистки Украины Марии Гонты, которая не преодолела чуму последних лет - коронавирус.
Об этом сообщили на ФБ-страничке Тернопольского академического украинского драматического театра им. Т. Шевченко, в котором Гонта работала с 1962 года, передает Politeka.net.
Актрисы не стало 18 октября, ей было 83 года.
"Эта талантливая, трудолюбивая актриса с хорошими внешними и голосовыми данными пленяла сердца зрителей и много лет не переставала удивлять их широкой палитрой созданных ею образов", - говорится в сообщении театра.
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Марии Гонта был под силу любой жанр - от оперетты до трагедии. В свое время она успешно сыграла двух Марусь - Марусю Чурай и Марусю из спектакля "Дай серцеві волю, заведе в неволю" М. Кропивницкого.
Особенно глубоко актриса раскрывала в своем творчестве тему материнства ( в спектаклях «Суета», «Хозяин» И. Карпенко-Карого, «Маклена Граса» М. Кулиша, «Лесная песня» Леси Украинки и др.).
Трогательно попрощался с артисткой журналист Олег Вергелис. Именно он озвучил причину смерти легенды - COVID-19.
"Несколько лет назад вместе с драматургом Павлом Арье мы попали в Тернополь, и первое о чем я попросил театр - о встрече с Марией Евгеньевной Гонтой. Мы встретились (оказалось, что она читала мои статьи о театре) и потом долго говорили в скверике возле театра. Она ни на что не жаловалась, кроме времени, что для всех актрис мира - неумолимо", - написал журналист.
Украинцы присоединились к соболезнованиям в комментариях:
"Невосполнимая потеря, покойтесь с богом, Мария Евгеньевна, скорблю вместе с родными"
"Какое печальное известие... Вечная память🙏"
"Светлая память, актриса... Соболезнования родным, близким..."
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