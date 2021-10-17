ДТП с маршруткой произошло в Дарницком районе Киева вечером в субботу, 16 октября, кадры, снятые очевидцами, и подробности аварии появились в социальных сетях
Легковое авто на полном ходу врезалось в маршрутку на Харьковском шоссе, сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Сообщается, что в Opel Insignia ехал водитель и пассажир. При этом они якобы находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. На кадрах можно заметить пивные банки.
"Передняя часть автомобиля полностью уничтожена", – сказано в сообщении dtp.kiev.ua.
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У маршрутки №545 повреждена задняя часть.
На месте ДТП работали экстренные службы: сотрудники Национальной полиции, а также скорой помощи.
Двое пассажиров маршрутки были госпитализированы в различными травмами. Водителя легкового авто также забрали в больницу.
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