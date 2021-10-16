Смертельная авария произошла на столичной Оболони в Киеве - пьяный водитель грузовика MAN снес двух мужчин, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.
Трагедия произошла в пятницу, 15 октября, на трассе по улице Степана Бандеры. Детали дорожно транспортного происшествия сообщило издание Obozrevatel.
Пострадавших 1977 и 1996 годов рождения после аварии госпитализировали в больницу с травмами. При этом водителя грузовика 1974 года рождения задержали уже на Столичном шоссе. Драгер показал 2.68 промилле содержания алкоголя в организме.
Одним из пострадавших в ДТП оказался историк Александр Зинченко.
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На своей странице в Facebook он сообщил, что его друг Александр Шибицкий умер в больнице, несмотря на старания врачей по спасению его жизни. Через неделю ему должно было исполниться 25 лет, он в мае потерял отца.
Зинченко продолжает находиться в больнице, но его жизни ничто не угрожает. Он призывает украинцев помочь матери его погибшего друга.
По данному факту следственным управлением столичного главка открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения.
Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.
Как сообщала Politeka, автобус разбился на украинской трассе.
Также Politeka писала, что фура на большой скорости влетела в маршрутку с украинцами, есть погибшие.