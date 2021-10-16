В селе Большие Лучки Закарпатской области на трассе Мукачево-Чоп легковушка Renault влетела в эвакуатор - в дорожно транспортном происшествии погибли четыре человека.
Сразу после столкновения Renault охватил огонь. Все, кто был в авто, сгорели. Останки доставали спасатели. В местном издании Мукачево.net уточнили, кем оказались жертвы аварии.
Среди погибших: 21-летний патрульный Игорь Марчишак, 25-летний пограничник Юрий Балюк, 18-летняя спортсменка женской сборной области по футболу Сабина Крупко и 17-летняя Карина Чонтош – накануне девушка успешно прошла отбор в шоу Венгрия имеет талант.
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Карина Чонтош занималась музыкой и мечтала о большой сцене. В минувшую субботу она прошла отбор в шоу Венгрия имеет талант.
Сабина Крупко - юная талантливая футболистка из Чопа, воспитанница Закарпатской областной детско-юношеской спортивной школы, игрок сборной области.
21-летний Игорь Марчишак служил в патрульной полиции с 2017 года, имел звание лейтенант.
Юрий Балюк был инспектором-пулеметчиком комендантского отделения. Служил в пограничной службе с 2020 года. Ему было 25 лет.
Как рассказали местные, в этом месте часто происходят аварии. Поворот там крутой - на скорости не зайдешь и нет освещения. Проезжавшие мимо машины остановились и выбежали на помощь, пожарные приехали, но помочь ничем не могли.
ДТП произошло в пятницу около 4 часов утра в селе Великие Лучки Мукачевского района. В момент столкновения эвакуатор цеплял машину, которая несколькими часами ранее на этом же месте тоже попала в ДТП - въехала на обочине в электроопору.
Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.
Как сообщала Politeka, автобус разбился на украинской трассе.
Также Politeka писала, что фура на большой скорости влетела в маршрутку с украинцами, есть погибшие.