Пусть Бог подарит им вечную жизнь и спокойствие...

В селе Большие Лучки Закарпатской области на трассе Мукачево-Чоп легковушка Renault влетела в эвакуатор - в дорожно транспортном происшествии погибли четыре человека.

Сразу после столкновения Renault охватил огонь. Все, кто был в авто, сгорели. Останки доставали спасатели. В местном издании Мукачево.net уточнили, кем оказались жертвы аварии.

Среди погибших: 21-летний патрульный Игорь Марчишак, 25-летний пограничник Юрий Балюк, 18-летняя спортсменка женской сборной области по футболу Сабина Крупко и 17-летняя Карина Чонтош – накануне девушка успешно прошла отбор в шоу Венгрия имеет талант.

Карина Чонтош занималась музыкой и мечтала о большой сцене. В минувшую субботу она прошла отбор в шоу Венгрия имеет талант.

Сабина Крупко - юная талантливая футболистка из Чопа, воспитанница Закарпатской областной детско-юношеской спортивной школы, игрок сборной области.

21-летний Игорь Марчишак служил в патрульной полиции с 2017 года, имел звание лейтенант.

Юрий Балюк был инспектором-пулеметчиком комендантского отделения. Служил в пограничной службе с 2020 года. Ему было 25 лет.

Как рассказали местные, в этом месте часто происходят аварии. Поворот там крутой - на скорости не зайдешь и нет освещения. Проезжавшие мимо машины остановились и выбежали на помощь, пожарные приехали, но помочь ничем не могли.

ДТП произошло в пятницу около 4 часов утра в селе Великие Лучки Мукачевского района. В момент столкновения эвакуатор цеплял машину, которая несколькими часами ранее на этом же месте тоже попала в ДТП - въехала на обочине в электроопору.

Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.

Как сообщала Politeka, автобус разбился на украинской трассе.

Также Politeka писала, что фура на большой скорости влетела в маршрутку с украинцами, есть погибшие.