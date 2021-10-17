Граждане Украины попали в страшное ДТП на польской автодороге, в местной полиции раскрыли детали, также в Сети появились кадры с места аварии.

ДТП произошло в субботу ночью, 16 октября на трассе Будзехув - Ясень, пишет Politeka.net со ccылкой на издание Gazetalubuska. В результате происшествия погибла 19-летняя пассажирка автомобиля Nissan, гражданка Украины.

По словам комиссара Анеты Берестецкой, пресс-секретаря полиции г. Жары, по предварительным данным, 31-летний украинец, будучи за рулем иномарки выехал на встречную полосу движения, не справился с управлением и вылетел в кювет, где авто перевернулось.

Девушка была еще жива, когда подоспели медики, но, к сожалению, несмотря на реанимацию, не удалось спасти. Водитель и другие пассажиры серьезно не пострадали.

Ранее мы рассказывали, что 10 октября в Польше разбились на авто два друга-украинца, родом из Тернопольщины, - 20-летний Ростислав Бойчук и 22-летний Виталий Падух. Opel Astra, на котором они ехали, врезался в дерево. Машину согнуло пополам, а дерево от силу удара вырвало с корнем. Известно, что погибшие отправились за границу на заработки.



Напомним, украинец сбил семейную пару на переходе в Польше: ехал быстро и даже не притормозил

Как сообщала Politeka, жизнь украинца оборвалась после задержания в Польше.

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