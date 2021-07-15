В Украине осенью подорожают продукты питания

Эксперты поделились к чему стоит готовиться осенью. Об этом сообщает РБК-Украина.

В следующем сезоне следует ожидать рост цен на зерно, подсолнечное масло, и следовательно роста стоимости мяса, яиц и молока.

«Поскольку аграрный сектор Украины ориентирован на экспорт, особенно это касается производства зерна и масличных культур, то рост цен на мировых рынках приводит к росту экспорта и роста цен в Украине. Рост цен на зерновые культуры, которые используют для производства кормов для откорма скота и птицы, приводит к росту цен на мясо, яйца, молоко», - рассказывает кандидат экономических наук и эксперт Александр Хмелевский.

Также Хмелевский считает, что снижение цен в летний сезон — это временная тенденция, и нас снова ждет рост инфляции.

«К повышению цен также приводит рост налогов. В случае принятия Верховной Радой законопроекта № 5600, который предусматривает введение минимального налогового обязательства на крестьянские хозяйства, фермеры заложат новые налоги в цены на свою продукцию. Также к росту цен приведет запуск рынка земли, ведь все расходы на покупку земли и рост арендной платы аграрии тоже переведут на потребителей. Поэтому осенью нас ждет очередная волна подорожания, которая охватит все продовольственные товары. Ну а зимой будет сезонная волна подорожания овощей и фруктов», - сообщил Хмелевский.

Эксперты предположили по каким причинам произойдет повышение цен на продукты.

"Рост цeн на продукты питания является общeмировой тeндeнцией, которая обусловлeна, как дeфицитом ряда продуктов питания (запасы зeрна находятся на минимуме за последние 7 лет), так и эмиссией доллара и других мировых валют, что приводит к росту инфляции", - отметил эксперт Александр Хмелевский.

Эксперт по вопросам АПК, руководитель комитета по аграрным вопросам украинской Ассоциации бизнеса и торговли Яна Казьмина считает, что на нынешний урожай и ценообразование существенно повлияла поздняя весна и пандемия.

"Еще важный фактором повышения цен на мясо и рыбу повлияло снижение его потребления на внутреннем рынке Украины. По оценкам экономических экспертов, украинец съедает мяса всего 53-54 кг в год при норме 92 кг, а европеец - 94 кг. Все дело в стоимости мяса и рядовой украинец выбирает собственным кошельком. Таким образом, из-за пониженного спроса потребления на внутреннем рынке цена на мясо растет и цены на корма для скота выросли на 30%, что в конце концов отразится на потребителе", - рассказала Яна Казьмина.

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