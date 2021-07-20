В Государственной налоговой службе Украины сделдаи уточнение относительно уплаты туристического сбора

Так, Главное управление ГНС в Днепропетровской области сообщает, что плательщиками туристического сбора являются граждане Украины, иностранцы, а также лица без гражданства.

Ставка туристического сбора устанавливается по решению соответствующего сельского, поселкового, городского совета или совета объединенной территориальной общины, созданной согласно закону и перспективному плану формирования территорий общин, за каждые сутки временного размещения лица в местах проживания (ночевки), определенных п. п. 268.5.1 п. 268.5 ст. 268 Налогового кодекса Украины, в размере до 0,5% – для внутреннего туризма и до 5% – для въездного туризма от размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, для одного лица за одни сутки временного размещения.

При этом плательщиками сбора не могут быть лица, которые:

постоянно проживают, в том числе на условиях договоров найма, в селе, поселке или городе, советами которых установлен такой сбор;

лица, которые прибыли в командировку или временно размещаются в местах проживания (ночевки), принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на праве пользования по договору найма;

лица с инвалидностью, дети с инвалидностью и лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы или детей-инвалидов (не более одного сопровождающего);

ветераны войны;

участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

лица, прибывшие по путевкам (курсовкам) на лечение, оздоровление, реабилитацию в лечебно-профилактических, физкультурно-оздоровительных и санаторно-курортных учреждений, имеющих лицензию на медицинскую практику и аккредитацию центрального органа исполнительной власти;

дети в возрасте до 18 лет;

детские лечебно-профилактические, физкультурно-оздоровительные и санаторно-курортные учреждения;

члены семьи физического лица первой и/или второй степени родства;

взятые на учет как внутренне перемещенные лица.

Сбор уплачивается авансом перед временным размещением в местах проживания (ночевки) налоговым агентам, которые производят сбор по ставкам, в местах взимания сбора и с соблюдением других требований, определенных решением соответствующего сельского, поселкового, городского совета или совета в ' объединенной территориальной общины, созданная в соответствии с законом и перспективным планом формирования территорий общин.

Туристический сбор уплачивается один раз за один период.

Взымать сбор могут следующие налоговые агенты:

администрации отелей, кемпингов, мотелей, общежитий, других учреждений отельного типа, санаторно-курортных заведений;

квартирно-посреднические организации, направляющие неорганизованных лиц на поселение в дома или квартиры, принадлежащие физическим лицам на праве собственности или на праве пользования по договору найма;

юридические лица или физические лица – предприниматели, уполномоченные местными советами на взимание сбора на условиях договора.

Средства, вырученные от уплаты этого сбора должны направляться местными властями на благоустройство и развитие туристической инфраструктуры в регионе.

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