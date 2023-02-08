Ми вірили, молилися: додому повернувся захисник, де на нього чекала несподівана новина

Український герой Іван Півень повернувся з полону на рідну Дніпропетровщину, де на нього чекала щаслива новина.

Як пише Politeka.net, герой Іван Півень був обміняний 4 лютого, коли повернулися додому 116 українців із полону. Серед звільнених були 87 військовослужбовців ЗСУ, вісім бійців ТРО, семеро нацгвардійців, шестеро людей з Нацполіції, п'ять прикордонників, а також двоє з ВМС та один рятувальник. Про це повідомляє регіональне видання Дніпропетровщини "Межівський меридіан".

Як виявилося, після повернення Івана додому наступного дня на нього чекала щаслива новина - його син став батьком, а він сам дідом. Зазначається, що син також перебуває на фронті, захищаючи Україну.

Дружина Івана Півня при цьому зазначає, що чоловік поки що перебуває на реабілітації.

"Каже, що не поранений, почувається нормально. Не хоче хвилювати...", - заявила дружина полоненого в інтерв'ю.

Наголошується, що Іван опинився на фронті з перших днів повномасштабного вторгнення. Герой одразу ж вступив до ТРО та захищав Україну на лінії зіткнення з окупантами. Вже у вересні минулого року Півень потрапив у полон. Понад п'ять місяців довелося чекати героя з полону.

"Ми вірили, молилися. Щодня", - розповіла дружина Івана, не стримуючи сліз.

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