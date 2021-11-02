У родині українського письменника і телеведучого Антіна Мухарського сталося велике горе, про що він повідомив сам у своєму акаунті в соцмережі, підкріпивши фото.
Телеведучий Антін Мухарський у своєму Фейсбук повідомив про велику втрату, пише Politeka.net. Як виявилося, у письменника помер 86-річний батько, Дмитро, який багато років працював режисером-постановником у державній організації "Укрконцерт".
"Прощай, батько! Спасибі за життя!
"Життя прекрасне", - говорив батько під час нашої останньої прогулянки по осінньому лісі тижні півтора тому", - написав він у пості.
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За словами Мухарського, в останній день батько разом з дружиною і молодшим сином пішли в кіно, а потім в ресторан, і прогулялися по торговому центру.
Потім у Дмитра стався інсульт, йому зробили складну операцію, ввели у штучну кому, а через кілька днів він помер. Про це Антіну розповіла мама по телефону.
Письменник зазначив, що його батькові часто робили компліменти за прекрасну фізичну форму, він вмів розповідати смішні історії і був справжнім професіоналом на роботі.
У мережі висловили співчуття телеведучому і його рідним:
"Таким я його запам'ятав, як на фото.
Завжди підтягнутий, усміхнений і оптимістичний
Скорботно на душі", " світла пам'ять…
Пам'ятаю твого тата веселим, комунікабельним, небайдужим...", " світла пам'ять батькові. Таким його і пам'ятаю з дитинства. Щирі співчуття! ♥".
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