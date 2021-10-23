Знаменитый актер Питер Сколари, прославившийся вместе с Томом Хэнксом в сериале «Грустные друзья», а также снимавшийся в "Бэтмене" и "Готэме" умер в пятницу, 22 октября, утром.
66-летний Сколари болел два года боролся с раком, сообщила его менеджер Эллен Любин Саницки, передает CNN.
На протяжении многих лет Сколари появлялся во многих фильмах и телесериалах, включая «Ньюхарт», «Мерфи Браун» и «Хороший бой». В 2016 году он получил премию «Эмми» за роль отца Ханны Тэда Хорватса в сериале «Девочки».
В шоу "Грустные друзья" герои Сколари и Хэнкса переоделись женщинами, чтобы переехать в жилье, доступное только для женщин. Два актера остались хорошими друзьями в реальной жизни.
Сколари также появился в телеадаптации «Дорогая, я уменьшил детей», «Готэм» и сыграл Питера Мэдоффа в сериале HBO «Мэдофф».
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У актера остались жена Трейси Шейн и дети Николас, Джозеф, Китон и Кали.
Коллеги и друзья почтили память Сколари.
«Самый застенчивый экстраверт, самый драматичный комик, самая скромная икона», - написала Лена Данхэм о своей покойном коллеге.
«Печально видеть новости о том, что Питер Сколари проиграл битву с раком. На планете не было более милого человека», - написал Харви Фирстайн.
Напомним, что ушла из жизни актриса Джанет Бордон.
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