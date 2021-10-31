Не стало четвертого чоловіка Івани Трамп, італійського актора та моделі Россано Рубіконді, який помер в 49 років через хворобу.
Про трагедію в п'ятницю, 29 жовтня, повідомила в Twitter італійська телеведуча Симона Вентура.
І хоча Симона не розкрила причину смерті чоловіка Івани Трамп, але видання Daily Mail припустило, що його не стало через хворобу - меланому (різновид раку шкіри), якою він страждав весь минулий рік.
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Зазначимо, Івана, перша дружина екс-президента Дональда Трампа, зустрічаался з Рубіконді шість років, перш ніж вони зв'язали себе узами шлюбу, в квітні 2008, коли йому було 36, а їй 59 років.
Хоча Івана та Россано розлучилися менш ніж через рік у 2009 році, їхні стосунки тривали до 2019 року, коли Трамп оголосила, що вони знову розходяться.
Проте Івану і Россано часто бачили разом в Нью-Йорку, і в останній раз їх сфотографували під час прогулянки рука об руку в липні, всього за кілька місяців до смерті актора.
Користувачі висловлюють свої співчуття:
"Яка жалість... Як це можливо? Співчуття його родині"
"Я втратив сестру в 48 років через ту ж хворобу, який біль читати цю новину. Спочивай з миром Россано ❤️"
"Мені правда дуже шкода, сподобалася твоя безпосередність, добрі очі... Спочивай з миром"
"Прощай Рубі, ми ніколи не хотіли читати цей твіт, який, ймовірно, шокував і сильно здивував багатьох, я впевнений, хто бачив "Острів" (реаліті-шоу, - ред.), в якому ти був, пам'ятає тебе, ти був крутим, будь ласка, йди і сяй".
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