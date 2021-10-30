Ушел из жизни заслуженный артист Украины, певец, писатель и переводчик Виктор Женченко.
О смерти выдающегося украинца сообщили
Как стало известно, Виктор Женченко скончался 28 октября на восемьдесят шестом году жизни.
Причиной его смерти стала коронавирусная инфекция, которая беспощадно и неумолило косит украинцев. Друзья заслуженного артиста говорят, что Женченко болел вирусом очень тяжело.
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Заслуженный артист Украины родился в 1936 году в селе Облонь в Полтавской области.
Его родители были педагогами, однако во время Второй мировой войны женченко остался сиротой и с 1943-го воспитывался в детдоме. Окончил Харьковскую государственную консерваторию.
Работал в Донецком театре оперы и балета, Ташкентском театре оперы и балета имени Алишера Навои, с 1965 года – солист Киевской государственной филармонии.
Отметим, что за минувшие сутки в Украине обнаружили еще 26 198 случаев коронавируса, что лишь немногим меньше рекорда предыдущего дня.
Среди 26 198 новых зараженных 1643 ребенка и 379 медработников.
Также за последине 24 часа было госпитализировано 5 305 больных, от ковид умер 541 человек.
Напомним, вирус унес жизнь молодой украинской учительницы: накануне родила ребенка
Как сообщала Politeka, беда случилась в больницах Киева, медики работают на пределе своих возможностей.
Также Politeka писала, что Украина не справляется с коронавирусом, скорые едут по четыре часа.