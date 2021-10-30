Ушел из жизни заслуженный артист Украины, певец, писатель и переводчик Виктор Женченко.

О смерти выдающегося украинца сообщили СМИ.

Как стало известно, Виктор Женченко скончался 28 октября на восемьдесят шестом году жизни.

Причиной его смерти стала коронавирусная инфекция, которая беспощадно и неумолило косит украинцев. Друзья заслуженного артиста говорят, что Женченко болел вирусом очень тяжело.

Заслуженный артист Украины родился в 1936 году в селе Облонь в Полтавской области.

Его родители были педагогами, однако во время Второй мировой войны женченко остался сиротой и с 1943-го воспитывался в детдоме. Окончил Харьковскую государственную консерваторию.

Работал в Донецком театре оперы и балета, Ташкентском театре оперы и балета имени Алишера Навои, с 1965 года – солист Киевской государственной филармонии.

Отметим, что за минувшие сутки в Украине обнаружили еще 26 198 случаев коронавируса, что лишь немногим меньше рекорда предыдущего дня.

Среди 26 198 новых зараженных 1643 ребенка и 379 медработников.

Также за последине 24 часа было госпитализировано 5 305 больных, от ковид умер 541 человек.

Напомним, вирус унес жизнь молодой украинской учительницы: накануне родила ребенка

Как сообщала Politeka, беда случилась в больницах Киева, медики работают на пределе своих возможностей.

Также Politeka писала, что Украина не справляется с коронавирусом, скорые едут по четыре часа.