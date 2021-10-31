Не стало четвертого мужа Иваны Трамп, итальянского актера и модели Россано Рубиконди, который скончался в 49 лет из-за болезни.
О трагедии в пятницу, 29 октября, сообщила в Twitter итальянская телеведущая Симона Вентура.
И хоть Симона не раскрыла причину смерти мужа Иваны Трамп, но издание Daily Mail предположило, что его не стало из-за болезни - меланомы (разновидность рака кожи), которой он страдал весь прошлый год.
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Отметим, Ивана, первая жена экс-президента Дональда Трампа, провстречалась с Рубиконди шесть лет, прежде чем они связали себя узами брака, в апреле 2008, когда ему было 36, а ей 59 лет.
Хотя Ивана и Россано развелись менее чем через год в 2009 году, их отношения продолжались до 2019 года, когда Трамп объявила, что они в очередной раз расходятся.
Тем не менее Ивану и Россано часто видели вместе в Нью-Йорке, и в последний раз их сфотографировали идущими рука об руку в июле, всего за несколько месяцев до смерти актера.
Пользователи выражают свои соболезнования:
"Какая жалость... Как это возможно? Соболезнования его семье"
"Я потерял сестру в 48 лет из-за той же болезни, какая боль читать эту новость. 😔 Покойся с миром Россано ❤️"
"Мне правда очень жаль, понравилась твоя непосредственность, добрые глаза... Покойся с миром"
"Прощай Руби, мы никогда не хотели читать этот твит, который, вероятно, шокировал и сильно удивил многих, я уверен, кто видел "Остров" (реалити-шоу, - ред.), в котором ты был, помнит тебя, ты был крутым, пожалуйста, иди и сияй".
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