У неділю українці зможуть насолодитися сонячним днем і відносно теплою погодою, проте вже з наступного тижня в країну повернуться заморозки і нова хвиля похолодання.

Прогнозом на 31 Жовтня поділилися синоптики Укргідрометцентру. Вони повідомили, що в цей день по всій країні буде сонячно, місцями з мінливою хмарністю. День буде трохи більш прохолодним ніж попередній, проте значного зниження температур можна не боятися: в цілому вони не сильно зміняться.

При цьому, у східних областях місцями можливі нічні заморозки до -4 градусів. А ось на Заході і півдні день буде дуже теплим - аж до +16 градусів в окупованому Криму.

На півночі нічні температури коливатимуться від +1 до +4 градусів, а Денні – від +10 до + 12.

На заході вночі стовпчики термометрів опустяться до 0...+ 5 градусів, а вдень повітря прогріється до +11...+15.

У центральних областях вночі очікується від +1 до +4 градусів, а вдень – від +10 до + 13.

На сході вночі температура опуститься до -4...+ 2 градусів, а вдень повітря прогріється до +10...+14.

На півдні вночі очікується від + 3 до +7 градусів, а вдень – від +10 до + 16.

Синоптики попереджають, що з самого початку листопада погода в Україні почне погіршуватися: температури різко підуть вниз, а країну накриють зливи. Погодні умови почнуть змінюватися вже з 3 листопада.

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