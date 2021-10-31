В воскресенье украинцы смогут насладиться солнечным днем и относительно теплой погодой, однако уже со следующей неделе в страну вернутся заморозки и новая волна похолодания.

Прогнозом на 31 октября поделились синоптики Укргидрометцентра. Они сообщили, что в этот день по всей стране будет солнечно, местами с переменной облачностью. День будет немного более прохладным чем предыдущий, однако значительного снижения температур можно не бояться: в целом они не сильно изменятся.

При этом, в восточных областях местами возможны ночные заморозки до -4 градусов. А вот на западе и юге день будет очень теплым - вплоть до +16 градусов в оккупированном Крыму.

На севере ночные температуры будут колебаться от +1 до +4 градусов, а дневные – от +10 до +12.

На западе ночью столбики термометров опустятся до 0…+5 градусов, а днем воздух прогреется до +11…+15.

В центральных областях ночью ожидается от +1 до +4 градусов, а днем – от +10 до +13.

На востоке ночью температура опустится до -4…+2 градусов, а днем воздух прогреется до +10…+14.

На юге ночью ожидается от +3 до +7 градусов, а днем – от +10 до +16.

Синоптики предупреждают, что с самого начала ноября погода в Украине начнет ухудшаться: температуры резко пойдут вниз, а страну накроют ливни. Погодные условия начнут меняться уже с 3 ноября.

Напомним, украинцев предупредили о резком ухудшении погодных условий: что изменилось.

Как сообщала Politeka, в Украину идет похолодание, раскрыта дата.

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