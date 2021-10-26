Вибух газу в дитячому садку "Вербиченька" прогримів 26 жовтня в Обухівському районі Київської області, кадри з місця події показали рятувальники.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Повідомлення про подію надійшло рятувальникам близько 15 години. Надзвичайна подія трапилася в селі Кодаки Васильківської міської громади.

Прибулі на місце події правоохоронці встановили, що 26 жовтня працівники газового господарства зняли пломби на газових лічильниках і почали опалювати приміщення в садку газом. Що призвело до вибуху газу в приміщенні котельні та харчоблоку встановлюють працівники АТ «Київоблгаз».

Приміщення саду отримало значні пошкодження. Вибух газу зруйнував стіни харчоблоку та перекриття. На опублікованих кадрах видно, що на місці події все у руїнах.

Повідомляється, що в результаті події ніхто не постраждав.

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