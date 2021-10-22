В Рязанской области РФ в цехе по производству пороха произошло масштабное утром 22 октября - в результате взрыва погибли и пострадали несколько человек

В момент ЧП в цеху завода находились 17 человек. Официально подтвердили гибель семи человек, но издания пишут, что погибла почти вся смена, пришедшая утром на работу. Данные постоянно меняются, сейчас уже сообщают, что погибли 16 человек.

В Сети публикуют кадры с места происшествия.

По данным «Интерфакса», в здании цеха в Шиловском районе произошел пожар. «В цеху производился и хранился порох», — сказал источник.

Позднее агентство, ссылаясь на информированный источник, сообщил, что в цеху произошел взрыв.

По официальной информации МЧС по Рязанской области, взрыв был вызван пожаром, произошедшем в поселке Лесной Шиловского района, расположенного в 60 км к юго-востоку от Рязани.

Момент взрыва на заводе "Эластик" под Рязанью. На данный момент региональный минздрав подтверждает гибель 15 человек. pic.twitter.com/FBpcIvO1IB — Nigroll (@nigroll) October 22, 2021

В МЧС сообщили, что возгорание произошло на территории одного из цехов завода «Эластик». Во ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик» сообщили РБК, что пожар произошел на территории ООО «Разряд».

ТАСС: при пожаре в Шиловском районе погибли 7 человекhttps://t.co/UfofnwuCr3 pic.twitter.com/jqczeQsFQu — Вся Рязань (@allrzn) October 22, 2021

Основные версии происшествия - нарушение технологического процесса из-за неисправности оборудования или нарушение процесса работниками. Сейчас возгорание локализовано на площади 160 квадратных метров, пожарные проливают помещение.

📢 Снова ССО Вейшнории🔥💪Взрыв и пожар произошел утром на роисии в 22.10 в пороховом цехе на территории ФГУП Завод "Эластик" недалеко от поселка Лесное в Рязанской области. Открытое горение на площади 160 кв.м.

При пожаре предварительно погибли 16 человек#рыфы #ССОВейшнории pic.twitter.com/IhWJpEDrdE — Сергей Нещадим (@nevedimka123) October 22, 2021

Напомним, автобус с людьми превратился в факел после двух взрывов: очевидцы публикуют кадры с места

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