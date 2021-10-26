Взрыв газа в детском саду "Вербиченька"прогремел 26 октября в Обуховском районе Киевской области, кадры с места происшествия показали спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о происшествии поступило спасателям около 15 часов. ЧП случилось в селе Кодаки Васильковской городской общины.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что 26 октября работники газового хозяйства сняли пломбы на газовых счетчиках и начали отапливать помещение в садике газом. Что привело к взрыву газа в помещении котельной и пищеблока устанавливают работники АО «Киевоблгаз».

Помещение сада получило значительные повреждения. Взрыв газа разрушил стены пищеблока и перекрытия. На опубликованных кадрах видно, что на месте происшествия все в руинах.

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.

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