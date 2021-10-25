Завод, на котором перерабатывали нефть, был незаконным - взрыв страшной силы сровнял с землей мощности предприятия, а также разрушил близлежащие дома.

Инцидент произошел в пятницу утром, 22 октября, в штате Риверс в Нигерии, но огласку получил спустя два дня. По меньшей мере 25 человек погибли в результате взрыва, в том числе и несовершеннолетние, передает Reuters.

По словам лидера общины Ифеани Омано, "число пострадавших очень велико". Личности жертв взрыва еще устанавливаются. Раненых доставили в больницу.

Explosión de una refinería ilegal de petróleo en Nigeria: 25 muertoshttps://t.co/fvj7oQfKQi — José Manuel Fuentes (@JoseyyyJose) October 25, 2021

Кроме того, десятки домов возле нефтеперерабатывающего завода в районе поселка Рамуекп также были разрушены.

At least 25 people, including some minors, were killed in an #explosion and fire at an illegal #oil refinery in #Nigeria's Rivers state on Friday, a local leader and a resident told Reuters on Sunday.https://t.co/vXR8t6DEpG — Alghadeer English (@alghadeertv_eng) October 24, 2021

Издание отмечает, что штат Риверс, расположенный в дельте реки Нигер, является одной из основных областей нефтедобычи в Нигерии. Кража нефти из нефтепроводов путем нелегальных врезок и дальнейшая ее переработка на подпольных НПЗ, за неимением других источников доходов, является одним из распространенных занятий у местных жителей, несмотря на опасность и частые аварии.

Nigéria: une explosion à une raffinerie de pétrole a fait au moins 25 morts: Au moins 25 personnes sont mortes en résultat d’une explosion à une raffinerie de pétrole illégale dans l’État de Rivers au sud du Nigéria, a annoncé dimanche l’agence… https://t.co/KL8svImz6s #Afrique — Cameroun (@237online) October 25, 2021

По данным властей, не менее 10% суточной добычи нефти, что эквивалентно 200 тыс. барр./сутки, теряется из-за краж и вандализма.

Чиновник, пожелавший остаться анонимным, сказал, что в этом районе есть несколько таких незаконных нефтеперерабатывающих заводов, которые представляют угрозу для жизни людей, и призвал правительство незамедлительно принять меры по этому вопросу, передает издание Anadolu Ajansi.



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