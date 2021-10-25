Завод, на котором перерабатывали нефть, был незаконным - взрыв страшной силы сровнял с землей мощности предприятия, а также разрушил близлежащие дома.

Инцидент произошел в пятницу утром, 22 октября, в штате Риверс в Нигерии, но огласку получил спустя два дня. По меньшей мере 25 человек погибли в результате взрыва, в том числе и несовершеннолетние, передает Reuters.

По словам лидера общины Ифеани Омано, "число пострадавших очень велико". Личности жертв взрыва еще устанавливаются. Раненых доставили в больницу.

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Кроме того, десятки домов возле нефтеперерабатывающего завода в районе поселка Рамуекп также были разрушены.

Издание отмечает, что штат Риверс, расположенный в дельте реки Нигер, является одной из основных областей нефтедобычи в Нигерии. Кража нефти из нефтепроводов путем нелегальных врезок и дальнейшая ее переработка на подпольных НПЗ, за неимением других источников доходов, является одним из распространенных занятий у местных жителей, несмотря на опасность и частые аварии.

По данным властей, не менее 10% суточной добычи нефти, что эквивалентно 200 тыс. барр./сутки, теряется из-за краж и вандализма.

Чиновник, пожелавший остаться анонимным, сказал, что в этом районе есть несколько таких незаконных нефтеперерабатывающих заводов, которые представляют угрозу для жизни людей, и призвал правительство незамедлительно принять меры по этому вопросу, передает издание Anadolu Ajansi.

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