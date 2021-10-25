Причини того, що сталося поки невідомі

У Туреччині на курорті в ході 21 Міжнародного фестивалю повітряних ігор Олюденіз українка-парапланеристка під час одиночного польоту впала в море.

Інцидент в Туреччині з українкою стався в провінції Мугла на території району Фетхіє. Відео моменту зіткнення опублікував Haberler.com.

Примітно, що дві людини зіткнулися в повітрі на висоті 1700 метрів. Одна з постраждалих - це 28-річна українка Марія Процлюк.

Відомо, що після падіння у дівчини запав язик. Однак рятувальники встигли швидко надати допомогу постраждалій. Уточнюється, що наша співвітчизниця почала політ на параплані з гори Бабадаг-стартувала з висоти 1 700 метрів. Під час польоту парашут зіштовхнувся з іншим та впав у море. Громадянку України врятувала команда водолазів.

Другим постраждалим виявився чоловік, про його стан нічого невідомо. Їх обох госпіталізували.

У Міністерстві закордонних справ України поки не підтвердили інцидент з українкою в Туреччині.

Нагадаємо, у Туреччині затримали українця, йому загрожує 20 років у в'язниці.

Як повідомляла Politeka, життя українця обірвалося після затримання в Польщі.

Також Politeka писала, що українців будуть вакцинувати прямо на кордоні.