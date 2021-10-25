В Турции на курорте в ходе 21 Международного фестиваля воздушных игр Олюдениз украинка-парапланеристка во время одиночного полета рухнула в море.
Инцидент в Турции с украинкой произошел в провинции Мугла на территории района Фетхие. Видео момента столкновения опубликовал Haberler.com.
Примечательно, что два человека столкнулись в воздухе на высоте 1700 метров. Одна из пострадавших – это 28-летняя украинка Мария Процлюк.
Известно, что после падения у девушки запал язык. Однако спасатели успели быстро оказать помощь пострадавшей. Уточняется, что наша соотечественница начала полет на параплане с горы Бабадаг – стартовала с высоты 1 700 метров. Во время полета парашют столкнулся с другим и упал в море. Гражданку Украины спасла команда водолазов.
Пополнение в семье Ротару, её сын впервые показал малышку: "Добро пожаловать..."
Зима нагрянула в Украину раньше времени, землю заметает снегом и мороз -6: кадры непогоды
Не стало легенды российского кино и творца "Особенностей национальной охоты": "Был ужасно недооценен"
Не стало актрисы, которая была первой красавицей советского кино: "В нее был влюблен Жерар Депардье"
Зима в Украине будет более традиционной, какой погоды ждать: "Не с 30-градусным морозом, но..."
Вторым пострадавшим оказался мужчина, о его состоянии ничего неизвестно. Их обоих госпитализировали.
В Министерстве иностранных дел Украины пока не подтвердили инцидент с украинкой в Турции.
Напомним, в Турции задержали украинца, ему грозит 20 лет в тюрьме.
Как сообщала Politeka, жизнь украинца оборвалась после задержания в Польше.
Также Politeka писала, что украинцев будут вакцинировать прямо на границе.