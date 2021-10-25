В Турции на курорте в ходе 21 Международного фестиваля воздушных игр Олюдениз украинка-парапланеристка во время одиночного полета рухнула в море.

Инцидент в Турции с украинкой произошел в провинции Мугла на территории района Фетхие. Видео момента столкновения опубликовал Haberler.com.

Примечательно, что два человека столкнулись в воздухе на высоте 1700 метров. Одна из пострадавших – это 28-летняя украинка Мария Процлюк.

Известно, что после падения у девушки запал язык. Однако спасатели успели быстро оказать помощь пострадавшей. Уточняется, что наша соотечественница начала полет на параплане с горы Бабадаг – стартовала с высоты 1 700 метров. Во время полета парашют столкнулся с другим и упал в море. Гражданку Украины спасла команда водолазов.

Вторым пострадавшим оказался мужчина, о его состоянии ничего неизвестно. Их обоих госпитализировали.

В Министерстве иностранных дел Украины пока не подтвердили инцидент с украинкой в Турции.

Напомним, в Турции задержали украинца, ему грозит 20 лет в тюрьме.

Как сообщала Politeka, жизнь украинца оборвалась после задержания в Польше.

Также Politeka писала, что украинцев будут вакцинировать прямо на границе.