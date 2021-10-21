Підозрювані нібито готували збройні напади в Туреччині - тепер всім затриманим чоловікам загрожує тюремне ув'язнення терміном від 15 до 20 років.
8 жовтня у Стамбулі затримали 6 чоловіків. Чоловіків запідозрили в політичному і військовому шпигунстві, а також підготовці збройного нападу.
Як повідомляють місцеві видання Hurriyet і Sabah, серед затриманих виявився українець - Ігор Єфрим.
Підозрювані нібито готували збройні напади на представників Чеченської опозиції в Туреччині.
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"Шпигуни планували акцію зі знищення чеченських дисидентів і закуповували для цієї мети зброю", - йдеться в матеріалі.
Серед затриманих також є громадяни Росії - Абдул Абдулаєв, Равшан Ахмедов, Біслан Расаєв, Асланбек Абдулмуслімов і громадянин Узбекистану – Амір Юсупов. Тепер чоловікам загрожує ув'язнення терміном від 15 до 20 років.
Як повідомляє Obozrevatel, у Міністерстві закордонних справ України заявили, що турецькі дипломати не повідомляли їм про затримання нашого громадянина за підозрою у шпигунстві. Звернення від рідних чоловіка поки також не надходили.
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