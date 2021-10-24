Тиждень з 25 по 31 жовтня виявиться для деяких людей вкрай важливим - астрологи назвали знаки зодіаку щасливчиків, і розповіли, які дні для них особливо сприятливі.

Останній тиждень жовтня визначатиме майбутнє для кількох знаків Зодіаку.

Зокрема, варто приготуватися Близнюкам. З 25 по 31 жовтня настане такий період, який може служити фундаментом для майбутнього.

З початку тижня потрібно не упускати момент, пише Lunday. Варто впевнено і обдумано підходити до нових проєктів, адже велика емоційність може тільки зробити гірше.

Сприятливі дні для Близнюків: 25, 28, 29, 30 жовтня.

Водоліям наступаючий тиждень принесе зустріч з потрібними людьми. У цей період можна знайти хорошу роботу або підробіток. Однак в середині тижня можуть виникати конфлікти з оточуючими, тому варто тримати себе в руках.

Найсприятливіший день для вас: 25 жовтня.

Леви в останній тиждень жовтня будуть дуже заповзятливі і відповідальні, і це прекрасно відіб'ється на кар'єрі і бізнесі. Цей тиждень для зазначеного знака цікавий поїздками, зустрічами і спілкуванням. В особистому ж житті варто бути м'якше.

Сприятливі дні для Лева: 25, 28, 29, 30 жовтня.

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