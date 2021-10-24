Неделя с 25 по 31 октября окажется для некоторых людей крайне важной - астрологи назвали знаки зодиака везунчиков, и рассказали, какие дня для них особенно благоприятны.
Последняя неделя октября будет определять будущее для нескольких знаков зодиака.
В частности, стоит приготовиться Близнецам. С 25 по 31 октября наступит такой период, который может служить фундаментом для будущего.
С начала недели нужно не упускать момент, пишет Lunday. Стоит уверенно и обдуманно подходить к новым проектам, ведь большая эмоциональность может только сделать хуже.
Благоприятные дни для Близнецов: 25, 28, 29, 30 октября.
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Водолеям наступающая неделя принесет встречу с нужными людьми. В этот период можно найти хорошую работу или подработку. Однако в середине недели могут возникать конфликты с окружающими, поэтому стоит держать себя в руках.
Самый благоприятный день для вас: 25 октября.
Львы в последнюю неделю октября будут очень предприимчивы и ответственны, и это прекрасно отразится на карьере и бизнесе. Эта неделя для указанного знака интересна поездками, встречами и общением. В личной же жизни стоит быть помягче.
Благоприятные дни для Льва: 25, 28, 29, 30 октября.
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