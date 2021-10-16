Астрологи предсказали особенные выходные для трех знаков Зодиаков, а также рассказали, чего ожидать от 16 и 17 октября другим знакам.

О гороскопе на середину осени пишет ТСН .

В субботу, 16 октября, небесные покровители подарят приливной мощной энергии, способной решить самые сложные задачи и запустить проекты, которые ранее были неподъемные, почти всем зодиакальным созвездиям.

Для тех, кто будет работать в эти выходные – работа станет легкой и успешной, однако стоит не забывать об отдыхе.

Его лучше всего провести на природе - подышать свежим воздухом так как от этого улучшится самочувствие и настроение.

Воскресенье, 17 октября - самое удачное время провести в семейном кругу – навестить родителей, пообщаться с друзьями, возлюбленными или больше времени уделить детям.

По словам астрологов, самыми успешными эти выходные будут для представителей трех знаков Зодиака.

Близнецы смогут рассчитывать на романтическую встречу или свидание, которое оставит след на всю жизнь.

В эти выходные не исключено для близнецов получить предложение руки и сердца.

Астрологи советуют этим знакам подумать заранее, о чем бы они смогли поговорить со своей второй половинкой.

Девам рекомендуют смело отправляться за покупками и приобрести то, о чем они давно мечтали.

Звезды сулят этим знакам удачный шоппинг, а также можно купить подарок, чтобы порадовать своих близких.

Скорпионам небесные покровители обещают неожиданную встречу с человеком, которого вы уже несколько лет не видели, но очень хотели узнать, как у него дела. Такая возможность у вас появится, и давний знакомый сам выйдет на связь и проявит интерес. Общение подарит приятные воспоминания о прошлом и даст неожиданную возможность в будущем – не исключено, что это будет связано с карьерой.

Напомним, что три знака Зодиака станут главными счастливчиками 2022 года.

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