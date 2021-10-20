Гороскоп на осень 2021 сулит некоторым знакам Зодиака улучшение финансового положения до начала зимы - астрологи рассказали, как воспользоваться уникальным шансом.
Самыми везучими представителями зодиакального круга осени стали только три знака Зодиака. Об этом пишет Rsute.
Телец
В это время Тельцы смогут найти спонсора или покровителя, который даст деньги на какой-то проект или для продвижения стартапа. При этом в финансовых вопросах нужно быть внимательнее к тратам, трезво рассчитывать свои возможности.
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Лев
Львам присущи хорошие деловые качества и будет сопутствовать удача в финансовых вопросах. Трудолюбие и их профессионализм будет на высоте, они смогут получить выгодную работу или предложение от партнера. Осенью время благоприятное для любых финансовых сделок и операций.
Скорпион
До конца осени их финансовое положение улучшится. Возможен дополнительный заработок, премия или другие дополнительные доходы. Могут устанавливаться новые полезные связи, которые в дальнейшем скорей всего принесут прибыль. Хорошее время для любых дел, связанных с финансами.
Напомним, что три знака Зодиака станут главными счастливчиками 2022 года.
Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждет время больших взлетов осенью.
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