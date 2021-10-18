Щоб дізнатися страшну правду про смерть українського військового і хірурга, матері загиблого чоловіка довелося довго домагатися ексгумації його тіла.

Жінка не погодилася з простим висновком, що її син 38-річний хірург та військовослужбовець Олег Бенца з Тернополя помер, "тому що так буває". Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Олег Бенца помер у рідній лікарні рідного Тернополя у 38 років. Він працював тут хірургом, але під час війни поїхав рятувати українських воїнів на Донбасі. На здоров’я не скаржився. Ба більше - збирався їхати в Конго миротворцем, для цього успішно пройшов медкомісію.

В результаті з'ясувалося, що хірурга залікували до смерті, а потім для приховування слідів злочину з його тіла вирізали органи. За її словами, діагноз сина начебто - гострий панкреатит. Він прийшов до лікарні в п'ятницю, йому ставало все гірше, але в лікарні не хотіли робити ні КТ, ні МРТ - посилалися на те, що вже п'ятниця, а потім субота і неділя.

Дивно те, що заяву на відмову від розтину пише двоюрідний брат, нібито на прохання матері. А мати, яка живе в США нічого про це не знає, встигає приїхати на похорон сина і вимагає пояснень лікарів і розтину тіла. Їй відмовляють, а медичної карти сина не віддають. Все дуже дивно.

Анна Бенци переконана, що синові ввели протипоказаний препарат, який і став причиною його смерті через три дні після госпіталізації. Враховуючи все це, мати Олега вирішила звернутися в поліцію. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "лікарська помилка".

Ексгумація тіла чоловіка розкрила взагалі шокуючі подробиці: діафрагма зі слідами втручання, не було кишечника, шлунка, підшлункової залози, селезінки, частини печінки.

Нагадаємо, не стало видатного українця, його подвиги увійшли в історію.

Як Politeka писала, що трагедія в Києві, вантажівка збила відомого історика і його друга.

Також Politeka повідомляла, що український заробітчанин розпрощався з життям у Польщі.